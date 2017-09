Windows 10, dal Microsoft Store si compreranno PC

Filippo Vendrame,

Microsoft si appresta a ribattezzare il Windows Store di Windows 10 come Microsoft Store. Questo cambio di nome ed anche di logo, nasconde, però, una rivoluzione ben più importante che si era già intuitiva all’uscita di questa notizia. All’interno del Microsoft Store, infatti, gli utenti potranno acquistare direttamente prodotti hardware. Oggi, invece, è possibile solamente comprare app, foto, video e giochi. Ma, molto presto, gli utenti potranno acquistare quasi tutto quello che è presente nei Microsoft Store, cioè i negozi fisici e online della casa di Redmond.

Dunque, da un qualsiasi PC Windows 10, gli utenti potranno acquistare prodotti come il Surface Pro, la console Xbox One X, i futuri dispositivi mobile Windows 10 e tanto altro ancora. Non dovrebbero mancare anche prodotti di terze parti, ma le disponibilità varieranno da paese a paese. Non tutti gli attuali Microsoft Store, infatti, vendono i medesimi prodotti. Il nuovo Microsoft Store di Windows 10 con attiva la possibilità di acquistare hardware è in fase di test sula console Xbox One ma solo per gli Insider che stanno sperimentando le nuove build della piattaforma.

Sui PC e sui dispositivi mobile questa funzionalità non è ancora attiva anche se può essere forzata. La possibilità di effettuare acquisti dal Microsoft Store di Windows 10, inoltre, sarebbe già attiva come hanno evidenziato alcuni tester.

Ovviamente, per poter effettuare gli acquisti, gli utenti dovranno validare il loro account attraverso Windows Hello. Una volta verificata la loro identità si potrà iniziare lo shopping.

Grazie a questo rebranding del Windows Store, Microsoft andrà a creare un luogo unico per tutti i suoi clienti dove poter comprare non solo app e contenuti ma anche prodotti, semplificando l’esperienza di shopping.

Non è chiaro quanto arriverà il nuovo Microsoft Store di Windows 10 ma è probabile che debutti con il rilascio di Windows 10 Fall Creators Update il prossimo 17 ottobre.