Amazon Gaming Week, sconti folli per i gamer

Filippo Vendrame,

Gli appassionati di gaming possono iniziare a preparare la loro carta di credito. Dopo il successo dell’edizione dell’anno scorso, da domani 27 settembre e sino al prossimo 3 ottobre, tornano gli Amazon Gaming Week. Trattasi di un’intera settimana in cui il colosso dell’ecommerce offrirà sconti imperdibili per gli amanti dei videogiochi. Il via di questa iniziativa coincide con il Milan Games Week 2017, evento che si tiene a Milano dal 29 settembre all’1 ottobre.

Per tutta la settimana, i giocatori potranno approfittare di promozioni speciali su prodotti dedicati al gaming di ogni tipo. Le offerte riguardano non solamente i prodotti marchiati Prime, ma anche quelli spediti da venditori terzi. Gli sconti toccheranno console, videogiochi, accessori e tantissimo altro ancora. Le promozioni seguiranno il solito schema di tutte le offerte di Amazon. Ci saranno offerte lampo ed offerte del giorno e non mancheranno proposte anche su prodotti scontati in quantità illimitata disponibili durante tutto il periodo dell’iniziativa.

Tra i prodotti che saranno in offerta, i monitor curvi Full HD da 24 pollici Samsung C24FG73 (In offerta su Amazon a 321 euro) e da 27 pollici Samsung C27FG73 (In offerta su Amazon a 405 euro), in sconto per tutta la settimana.

Gli iscritti ad Amazon Prime, inoltre, usufruiranno di consegne illimitate e veloci sui prodotti Prime in offerta.

Il suggerimento, dunque, per tutti i videogiocatori è quello di preparare bene la carta di credito per non perdere nemmeno un’occasione tenendo sempre sotto controllo tutte le proposte in sconto che Amazon offrirà loro a partire da domani 27 settembre.