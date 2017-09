Instagram, 800 milioni di utenti attivi al mese

Filippo Vendrame,

Instagram continua nella sua rapida ascesa confermando di essere una delle piattaforme sociali preferite dagli utenti. Il social network fotografico, infatti, ha annunciato di aver tagliato l’importante traguardo degli 800 milioni di utenti attivi al mese. 500 milioni, invece, sono gli utenti che ogni giorno accedono alla piattaforma dedicata alla fotografia. Trattasi di un risultato davvero importante, soprattutto se si tiene conto che ad aprile Instagram aveva annunciato il raggiungimento del traguardo dei 700 milioni di attivi al mese.

Questo significa che in poco più di 4 mesi si sono aggiunti 100 milioni di nuovi utenti. Un risultato davvero molto importante e che mostra una tendenza che non accenna a calare nonostante Instagram abbia raggiunto un livello di iscritti davvero elevato. Con un ritmo di crescita così alto, non è più un miraggio la possibilità futura di raggiungere la medesima base di utenti di Facebook. Una crescita che fa bene anche ai conti della piattaforma. Instagram ha evidenziato a TechCrunch che ora ha 2 milioni di inserzionisti sulla piattaforma, un limite che sicuramente crescerà ulteriormente a tutto vantaggio delle entrate pubblicitarie.

Inoltre, il social network ha affermato che il tempo trascorso a visualizzare video da parte degli utenti è cresciuto dell’80% rispetto all’anno precedente. Cresce esponenzialmente anche la creazione di nuovi video da parte degli iscritti.

Trattasi di numeri che faranno sicuramente felice Facebook che controlla Instagram, perché la piattaforma si dimostra particolarmente in salute ed in grado di continuare a crescere ancora a lungo. Chi, invece, sorriderà meno è Snapchat che è uno dei più grandi rivali di Instagram.

La crescita rapida degli utenti è, anche, il segnale che Instagram sta lavorando molto bene sul fronte della qualità dei suoi servizi. Il social network, infatti, costantemente sperimenta e rilascia nuove funzionalità volte a migliorare l’esperienza d’uso della sua piattaforma.