iPhone X: batteria da 2.716 mAh e 3 GB di RAM

Marco Grigis,

Giungerà nelle mani dei consumatori soltanto il prossimo novembre, eppure è già il protagonista di tutte le discussioni social sul mondo Apple: iPhone X, lo smartphone edge-to-edge presentato poche settimane fa, ha decisamente conquistato l’utenza di Cupertino. E in attesa di poterlo acquistare, arrivano nuove informazioni sull’hardware: da un documento apparso in Cina, infatti, si scopre come il dispositivo veda l’inclusione di 3 GB di RAM e di una batteria migliorata rispetto alle precedenti generazioni.

L’informazione giunge da un documento di licenza sottoposto al Telecommunication Equipment Certification Center (TENAA), l’organo ministeriale cinese deputato all’approvazione dei dispositivi elettronici per l’uso all’interno dei confini del Paese. A quanto pare, il nuovo iPhone X vede l’introduzione di una batteria da ben 2.715 mAh, abbinato a 3 GB totali di RAM e a un processore A11 Bionic con frequenza da 2.4 GHz.

Sul fronte dell’autonomia, si tratta di un sensibile miglioramento rispetto ai classici modelli di Cupertino: iPhone 8 Plus include, ad esempio, una batteria da 2.691 mAh, mentre l’esemplare da 4.7 pollici si ferma a 1.821. La durata di una singola carica, tuttavia, non dovrebbe risultare più estesa in paragone proprio ai 5.5 pollici: iPhone X ha un fabbisogno energetico più elevato, sia per la gestione dello schermo OLED che per il funzionamento della complessa tecnologia di rilevamento dei volti di Face ID.

Per quanto riguarda il chip A11 Bionic, invece, la frequenza di clock è la medesima impiegata in iPhone 8 e iPhone 8 Plus, di conseguenza le prestazioni dovrebbero essere del tutto analoghe. Sempre in relazione al modello da 5.5 pollici, lo smartphone edge-to-edge incorpora lo stesso quantitativo di RAM, di conseguenza le funzioni relative a Face ID non dovrebbero rappresentare un rallentamento in tal senso.

Come già anticipato, i nuovi iPhone X saranno disponibili a novembre, con un arrivo nei negozi il 3 dello stesso mse. Gli analisti sono già pronti a scommettere su una grande tornata di vendite, tale da rendere il quarto natalizio molto prolifico per la società californiana.