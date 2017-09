Windows 10, da Microsoft nuovo update cumulativo

Filippo Vendrame,

Microsoft, un po’ a sorpresa, ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo di Windows 10. I beneficiari di questo update saranno i possessori di un PC con installato Windows 10 Anniversary Update o Windows 10 Creators Update. A seguito dell’update, le build del sistema operativo passano, rispettivamente, a 14393.1737 e 15063.632. Normalmente, i nuovi aggiornamenti arrivano il secondo martedì del mese durante il Patch Tuesday, ma, di recente, Microsoft sembra stare abituando i suoi utenti al rilascio di due aggiornamenti al mese, almeno per alcune versioni di Windows 10.

Il change log dell’aggiornamento cumulativo non è lunghissimo ma va a toccare diverse aree del sistema operativo. L’obiettivo, con questi rilasci, è quello di andare a chiudere tutti gli eventuali bug rilevati per offrire agli utenti un’esperienza d’uso sempre migliore. Del resto, con Windows 10, Microsoft aveva più volte ribadito la volontà di offrire aggiornamenti non appena pronti, senza dover aspettare ricorrenze specifiche come quelle mensili del Patch Tuesday. L’aggiornamento odierno non apporta, comunque, alcuna novità ma solo, appunto, bug fix ed ottimizzazioni.

Per le novità, comunque, non si dovrà attendere molto. A partire dal prossimo 17 ottobre, infatti, Microsoft inizierà il rollout di Windows 10 Fall Creators Update che permetterà al sistema operativo di effettuare un importante balzo in avanti grazie all’introduzione di molte nuove ed interessanti funzionalità.

Per quanto concerne l’aggiornamento appena rilasciato, il suggerimento è quello di andarlo a scaricare ed installare quanto prima. Il pacchetto è disponibile attraverso il consueto canale di Windows Update.