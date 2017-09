Filippo Vendrame,

Amazon ha dato il via ufficiale al Gaming Week, cioè ad una settimana di sconti dedicata a tutti gli appassionati di gaming. Sino al 3 ottobre, i clienti di Amazon potranno approfittare di promozioni che toccheranno giochi, console, accessori e tantissimi altri prodotti, tutti dedicati al mondo del gaming. La selezione comprende sia prodotti offerti da venditori terzi attraverso il Marketplace Amazon sia prodotti venduti da Amazon.it e Amazon Prime Now.

I prodotti in sconto saranno proposti da Amazon mediante il consueto schema di tutte le sue più importanti offerte speciali. Accanto ad oggetti che rimarranno in sconto sino al termine della promozione, il colosso dell’ecommerce proporrà offerte del giorno ed offerte lampo, valide, cioè, solamente per un breve lasso di tempo. Gli iscritti ad Amazon Prime, inoltre, usufruiranno di consegne illimitate e veloci sui prodotti Prime in offerta. Vista la natura delle offerte “a tempo”, il suggerimento è quello di affrettarsi per non perdere nessuna opportunità.

Amazon Gaming Week, le migliori offerte sui giochi

Final Fantasy XV – Day One Edition (In offerta su Amazon a -0 euro)

MotoGP 17 (In offerta su Amazon a 41 euro)

The Sims 4 (In offerta su Amazon a 49 euro)

Need for Speed (In offerta su Amazon a 14 euro)

Battlefield 1: Revolution (In offerta su Amazon a 39 euro)

Overwatch – Game of the Year Edition (In offerta su Amazon a 39 euro)

Pro Evolution Soccer 2018 Premium – Day-one (In offerta su Amazon a 54 euro)

FIFA 18 (In offerta su Amazon a 62 euro)

Amazon Gaming Week, le migliori offerte sulle console

PlayStation 4 PRO + FIFA18 (In offerta su Amazon a 399 euro)

PlayStation 4 500GB Silver + DS4 Silver V2 (In offerta su Amazon a 309 euro)

Xbox One S 1 TB + FIFA 18 (In offerta su Amazon a 299 euro)

PlayStation 4 500 GB + Uncharted: L’Eredità Perduta (In offerta su Amazon a -0 euro)

Amazon Gaming Week, le migliori offerte sui PC ed accessori

Acer Predator G9-791-71MG (In offerta su Amazon a 1.499 euro)

HP OMEN 17-w102nl (In offerta su Amazon a 1.499 euro)

Acer Predator G9-591-75EJ (In offerta su Amazon a 1.299 euro)

Cuffie Razer Kraken USB (In offerta su Amazon a 49 euro)

Volante da corsa Logitech G29 Driving Force (In offerta su Amazon a 214 euro)

SSD SanDisk SDSSDH3-500G-G25 (In offerta su Amazon a 149 euro)

Monitor Acer Predator XB271 (In offerta su Amazon a -0 euro)

Per tutti gli appassionati di gaming, il suggerimento è quello di tenere d’occhio Amazon per tutta la durata della promozione per non perdere mai nessuna offerta speciale.