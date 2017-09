Canon Free Viewpoint Video System per lo sport

Cristiano Ghidotti,

In futuro le riprese degli eventi sportivi saranno ben diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati: l’azione in campo potrà essere seguita da un punto di osservazione dinamico, senza stacchi, conferendo allo spettatore la sensazione di trovarsi direttamente sul terreno di gioco, per un’esperienza più coinvolgente e immersiva. È ciò a cui punta Canon con lo sviluppo del Free Viewpoint Video System.

Un complesso apparato ad alto tasso di tecnologia e innovazione, che si compone di più telecamere posizionate in vari punti dell’impianto, tutte collegate in rete e controllate da un’apposito software. I sensori acquisiscono le immagini del match da diverse angolazioni e il flusso video viene elaborato dando vita a dati spaziali 3D in alta risoluzione. In questo modo, gli utenti hanno la possibilità di muovere a piacimento una videocamera virtuale nelle tre dimensioni, osservando la partita da dove preferiscono, senza i vincoli dettati da una regia di tipo tradizionale. Il filmato in streaming di seguito, registrato nel novembre scorso presso lo stadio di Todoroki con in campo le squadre Kawasaki Frontale e Gamba Osaka, rende bene l’idea.

Un sistema di questo tipo potrà essere impiegato per la trasmissione di eventi sportivi e non solo, da fruire nelle modalità più svariate: dal classico televisore ai maxischermi, dai display di smartphone e tablet ai visori per la realtà virtuale. Inoltre, le immagini raccolte potranno tornare utili ad allenatori e squadre in fase di analisi dei match, per osservare i movimenti degli atleti nei minimi dettagli. Canon esporrà Free Viewpoint Video System in occasione della mostra Inter BEE 2017 in programma dal 15 al 17 novembre presso il centro convegni Makuhari Messe a Chiba, in Giappone. Al momento non è dato a sapere se e quando la tecnologia verrà impiegata da emittenti o club.