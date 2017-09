Bitium è la nuova acquisizione di Google Cloud

Cristiano Ghidotti,

Ennesima acquisizione per il gruppo di Mountain View: questa volta tocca a Bitium, team fondato nel 2012 e specializzato nella fornitura di soluzioni destinate al business, che si unirà alla squadra di Google Cloud. Non sono stati resi noti i dettagli economici dell’accordo.

L’obiettivo è ovviamente quello di ampliare il portfolio di servizi offerti all’utenza professionale, consentendo in questo modo la nascita di nuove forme di produttività e collaborazione tra le aziende, i loro partner, i dipendenti e i clienti. Il tutto, ovviamente, senza scendere a compromessi in termini di sicurezza ed efficienza. Si parla in primis di soluzioni SSO (Single sign-on) in grado di funzionare senza intoppi indipendentemente dall’ambiente cloud o mobile scelto dalla singola utenza. Ecco quanto si legge sulle pagine del blog ufficiale di bigG, in un post firmato da Karthik Lakshminarayanan (Director Product Management G Suite and Cloud Identity).

Oggi siamo felici di annunciare l’acquisizione di Bitium. Fondata nel 2012, fornisce ai clienti enterprise soluzioni per la gestione degli accessi e delle identità, incluse applicazioni cloud per l’approvvigionamento e la singola identificazione.

Scott Kriz (CEO e co-fondatore) ed Erik Gustavson (CTO e co-fondatore) di Bitium sottolineano come l’acquisizione portata a termine da Google non impedirà al team di continuare ad offrire le proprie soluzioni ai clienti già serviti.