Google celebra i suoi 19 anni con un doodle

Cristiano Ghidotti,

Visitando in queste ore la homepage di Google si può notare come il tradizionale logo del motore di ricerca sia stato rimpiazzato da un nuovo doodle. Questa volta si tratta a tutti gli effetti di un’autocelebrazione: il gruppo di Mountain View festeggia i suoi primi 19 anni di attività e lo fa ovviamente a modo suo, interagendo con i suoi utenti, intrattenendoli e divertendoli.

Quella che campeggia sulla schermata principale è del tutto paragonabile a una ruota della fortuna. Basta un click per iniziare a farla girare: ogni spicchio del cerchio corrisponde a un doodle pubblicato in passato, a un Chrome Experiment, a una location immortalata a 360 gradi su Street View e molto altro ancora. Ci si trova così in pochi istanti a giocare con un minigame dedicato al 155esimo anniversario dalla nascita del primo pony express, a una versione moderna dell’intramontabile Snake oppure ad affrontare un quiz pubblicato in occasione della Giornata della Terra.

Una curiosità che forse non tutti conoscono: la giornata del 27 settembre è stata scelta dai fondatori Sergey Brin e Larry Page come “compleanno ufficiale” di Google poiché in quel giorno, nell’ormai lontano 1998, fu registrato un numero record di pagine indicizzate nel database del motore di ricerca. In realtà, l’inizio dell’attività per bigG risale a un paio di settimane prima, più precisamente il 5 settembre. La registrazione del dominio è invece avvenuta il 15 settembre 1997, dando così i natali a una realtà destinata a rivoluzionare la grande Rete e le modalità di interazione con il mondo online.