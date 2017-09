iPhone 8: Apple risolverà i problemi audio

Marco Grigis,

I problemi audio incontrati da alcuni acquirenti di iPhone 8 e iPhone 8 Plus verranno presto risolti. La conferma arriva direttamente da Apple, in una nota consegnata alla redazione di The Verge: la società californiana, infatti, è già al lavoro su un aggiornamento software che dovrebbe risolvere tutti i disturbi di riproduzione che affliggerebbero lo speaker di chiamata. La questione è emersa online pochi giorni fa, quando diversi utenti hanno segnalato sui social dei crepitii fastidiosi durante le normali conversazioni telefoniche.

Così come ormai noto, diversi possessori di iPhone 8 e iPhone 8 Plus hanno notato degli strani rumori durante le telefonate, prodotti dallo speaker superiore dello smartphone. Del tutto casuali, si caratterizzerebbero per un disturbo acuto e fastidioso e intermittente. In una nota consegnata alla redazione di The Verge, Apple ha fatto sapere di essere già al lavoro per una soluzione software:

Siamo a conoscenza della questione, che affligge i clienti in un piccolo numero di casi. Il nostro team è al lavoro con un fix, che sarà incluso in un imminente rilascio software.

Appare quindi evidente, dalla stessa conferma proveniente da Cupertino, come il malfunzionamento sia di natura software anziché hardware. Una rassicurazione non da poco per i consumatori che hanno acquistato da pochi giorni un iPhone 8, spaventati dalla possibilità di dover rinunciare momentaneamente al device per una riparazione.

Al momento, tuttavia, non sono noti i dettagli della problematica, né le specifiche cause che potrebbero averla determinata. Secondo alcuni, potrebbe esservi un errore nella gestione del volume di riproduzione: risultando troppo alto nello speaker, genererebbe rumori non voluti. Secondo altri, potrebbero esservi delle interferenze con i vari sistemi di comunicazione presenti nel dispositivo, tra cui il modem LTE e il chipset wireless, del tutto risolvibili a livello software. Non resta che attendere, di conseguenza, il rilascio dell’upgrade da parte della società californiana.