Microsoft OneDrive, novità per l’interfaccia web

Durante la seconda giornata dell’evento di Ignite 2017, Microsoft ha annunciato anche alcune novità che toccano il futuro di OneDrive, il suo acclamato servizio cloud. Il gigante del software, infatti, ha svelato alcune novità che toccano l’interfaccia web di OneDrive che presenta, adesso, una UI più pulita e moderna che punta, soprattutto ad essere molto più facile ed intuitiva da utilizzare.

Nello specifico, gli utenti dovrebbero riuscire a vedere più velocemente quali sono i file e le carte nuove e quali contenuti, invece, sono stati condivisi con altre persone. Inoltre, la nuova interfaccia web di OneDrive permetterà di controllare i contenuti con un semplice e rapido click grazie al nuovo pannello “Persone”. OneDrive sarà anche aggiornato per migliorare le sue funzionalità di condivisione all’interno di Office, Windows e Mac. Per esempio, Office 2016 disporrà di nuovo riquadro di condivisione che consente agli utenti OneDrive di condividere documenti con persone specifiche o con i colleghi di lavoro.

Queste novità saranno estese, successivamente, anche agli utenti mobile che potranno vedere rapidamente quali contenuti sono stati condivisi.

Microsoft inserirà anche ulteriori piccole modifiche a OneDrive. Per esempio, Micosoft ha annunciato il supporto ai file compressi in formato ZIP ed ai documenti con DRM. A breve, aprendo un file all’interno dell’interfaccia web di OneDrive, il documento si aprirà in modalità di modifica anziché in modalità di lettura.

Arriva, anche, la sincronizzazione delle notifiche tra più dispositivi.

Trattasi di novità, dunque, tutte volte a migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso del servizio cloud che è uno dei baricentri dell’offerta di produttività del gigante del software sia per gli utenti consumer che per quelli Enterprise.