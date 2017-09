Surface Pro LTE arriverà il primo dicembre

Filippo Vendrame,

Microsoft ha confermato ufficialmente non solo l’imminente arrivo del Surface Pro LTE, ma anche la sua disponibilità commerciale a partire dal primo dicembre prossimo. L’annuncio è stato fatto durante una sessione di Ignite 2017 ed il rappresentate della casa di Redmond ha, anche, sottolineato che questo nuovo modello dovrebbe già trovarsi nell’elenco dei prodotti della società anche se, in realtà, non sembra essere ancora presente.

La conferma diretta di Microsoft dell’imminente lancio del Surface Pro LTE arriva a circa un mese dall’evento Future Decoded di Londra in cui è attesa la presentazione proprio di questo modello. Quanto detto dal gigante del software ad Ignite 2017, dunque, va solamente a confermare le indiscrezioni su quello che la società annuncerà a Future Decoded. La variante LTE dell’ultimo ibrido Windows 10 della casa di Redmond era stata già anticipata al momento del lancio del prodotto a maggio anche se non erano state rivelate particolari scadenze. Adesso, dunque, gli interessati potranno acquistare il nuovo Surface Pro LTE giusto in tempo per il periodo di Natale.

Tra un mese, comunque, sarà possibile capire se il lancio per il primo dicembre sarà globale o limitato solamente a pochi paesi.

Per quanto concerne le sue specifiche tecniche, grazie ad una “soffiata” recente di un negozio online inglese, è stato possibile scoprire che la variante LTE del Surface Pro sarà offerta con il processore Intel Core i5 con 8GB di RAM e 256GB di SSD, opure con 4GB di RAM e 128GB di SSD. Prezzi, per il mercato inglese, rispettivamente di 1.132,80 sterline, cioè poco più di 1286 euro e di 1.402,80 sterline, cioè poco meno di 1600 euro.

La versione LTE, dunque, costerà un po’ di più di quella classica solo WiFi. Maggiori dettagli emergeranno tra un mese al Future Decoded. Oltre a scoprire le effettive disponibilità commerciali, l’appuntamento servirà per capire se sono in programma altre declinazioni tecniche di questo modello.