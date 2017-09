Cristiano Ghidotti,

Svolta epocale per Twitter, che ha deciso di raddoppiare la lunghezza massima consentita dei post, passando così dai canonici 140 a 280 caratteri. Una funzionalità al momento in fase di test e non aperta a tutti, almeno in via ufficiale, che potrebbe condurre a un cambiamento nelle modalità di interazione sulla piattaforma.

#twitter280

Sebbene tramite le app e il sito ufficiale di Twitter non sia ancora possibile superare il tradizionale limite dei 140 caratteri, un modo per aggirare l’ostacolo c’è. È un workaround e richiede un minimo di configurazione, oltre all’utilizzo di TweetDeck, andando a intervenire su codici e snippet. In ogni caso, nulla che non si possa effettuare con un po’ di pazienza. I post “extra large” così pubblicati vengono visti dai follower in modo completo, senza tagli di alcun tipo. Chi vuol provare non deve far altro che seguire i pochi step elencati di seguito, con tanto di screenshot esplicativi.

Twitter: come scrivere post da 280 caratteri

Ecco dunque una breve guida passo-passo per iniziare subito a scrivere e pubblicare tweet con una lunghezza massima di 280 caratteri da browser desktop. Il metodo è testato con successo su Chrome. Anzitutto, aprire il sito di TweetDeck e, se richiesto, effettuare il login.

Premere il pulsante F12 o la combinazione di tasti Ctrl+Shift+I per aprire DevTools, una suite di strumenti dedicata agli sviluppatori, facendo successivamente click sulla voce “Sources”.

Selezionare la voce “Snippets” che compare facendo click sull’icona a forma di frecce posizionata a fianco di “Content scripts”.

Premere “+ New snippet” e incollare il codice presente in questa pagina nel campo di testo a destra.

Fare click sul pulsante “Play” (o premere Ctrl+Invio) in basso a destra per completare l’operazione.

Il limite massimo di caratteri per ogni tweet è così salito a 280.

Buon #twitter280 a tutti!