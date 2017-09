Windows 10 S anche in versione Enterprise

Filippo Vendrame,

All’evento #MicrosoftEDU di maggio, Microsoft annunciò Windows 10 S, una speciale declinazione di Windows 10 pensata per studenti ed insegnanti. L’obiettivo era quello di offrire una versione di Windows 10 più sicura e più performante. Per ottenere questi risultati, Windows 10 S permette l’installazione solamente delle applicazioni presenti all’interno del Windows Store (futuro Microsoft Store). Molti produttori partner della casa di Redmond, inoltre, hanno iniziato a vendere i loro primi computer basati su questa piattaforma.

Microsoft, comunque, permette a tutti i suoi utenti di poter effettuare l’upgrade da Windows 10 S a Windows 10 Pro direttamente dal Windows Store acquistando la licenza ad un piccolo prezzo. In questo modo si potrà tornare a poter disporre di tutte le normali funzionalità di Windows. Durante l’appuntamento di Ignite 2017, Microsoft ha illustrato una novità importante che tocca Windows 10 S e cioè una nuova declinazione pensata per gli utenti Enterprise. Se Windows 10 S “standard” è basato su Windows 10 Pro, questa nuova variante è basata, invece, su Windows 10 Enterprise.

Proprio come nella versione consumer di Windows 10 S, anche gli utenti di Windows 10 S Enterprise potranno eseguire l’aggiornamento a Windows 10 Enterprise ogni volta che sarà necessario.

Trattasi di una versione di Windows 10 pensata per i “Firstline Workers“, cioè per tutti i lavoratori che sono in prima linea ed interagiscono direttamente con i clienti, rappresentando direttamente l’azienda per cui lavorano.

Per l’occasione, Microsoft ha, anche, annunciato i primi PC che saranno dotati di Windows 10 S Enterprise realizzati dai suoi partner come HP e Lenovo. Questa nuova versione di Windows 10 S per le aziende sarà disponibile nella primavera del 2018.