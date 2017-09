Xbox Watch, il progetto scartato da Microsoft

Cristiano Ghidotti,

Se ne è parlato più volte qualche anno fa: Microsoft al lavoro su uno smartwatch, un dispositivo indossabile, da portare al polso, profondamente integrato con il suo ecosistema dedicato al gaming. Un device subito battezzato Xbox Watch, mai però giunto a una presentazione ufficiale né tantomeno sul mercato. Oggi spuntano in Rete le immagini del prototipo, mai visto prima.

Le due fotografie, pubblicate sulle pagine del sito finlandese Suomi Mobiili, mostrano un quadrante dal form factor 1:1, con un display da 1,5 pollici di diagonale contenuto all’interno di una cornice nera. Sul retro si può chiaramente osservare il logo Xbox e un sensore con tutta probabilità destinato alla misurazione del battito cardiaco, oltre ai contatti per la ricarica della batteria interna. La fonte parla inoltre di cinturini intercambiabili e della possibilità di trasferire dati in modalità wireless con i tablet della linea Surface. Un design che oggi appare forse anacronistico, ma che qualche anno fa avrebbe potuto dire la propria a confronto con la concorrenza.

Non sono date a sapere le motivazioni che hanno poi spinto Microsoft ad abbandonare il progetto, lasciando che il mercato degli smartwatch fosse esclusivamente ad appannaggio delle piattaforme Android Wear e di watchOS, con la quota rimanente contesa da Tizen e da alternative minori. Quasi certamente il gruppo di Redmond ha preferito concentrare altrove i propri sforzi e le proprie risorse, ottimizzando l’esperienza core offerta da Xbox One. Una strategia che sembra aver pagato, anche se per giungere ai risultati odierni si è reso necessario tagliare alcuni rami secchi: l’orologio, ma non solo, anche la periferica Kinect ha costituito un esperimento non in grado di ottenere il successo sperato.