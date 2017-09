Garmin Forerunner 30, smartwatch per il fitness

Cristiano Ghidotti,

Il catalogo dei dispositivi indossabili dedicati allo sport si amplia oggi con l’arrivo del nuovo Garmin Forerunner 30, un prodotto che stando alle specifiche incluse nella scheda tecnica e alla spesa richiesta per l’acquisto può vantare un buon rapporto qualità-prezzo. Uno smartwatch con display monocromatico dalle proporzioni quadrate (risoluzione 128×128 pixel) e indirizzato agli amanti del fitness, in particolare a chi fa della corsa la propria passione principale.

Un monitoraggio accurato dell’attività fisica è garantito dalla presenza del modulo GPS che permette di geolocalizzare con precisione le sessioni di allenamento lasciando a casa lo smartphone, mentre il cardiofrequenzimetro posizionato sotto la cassa serve a rilevare il battito cardiaco al polso sfruttando la tecnologia Elevate. Non mancano poi la stima del VO2 massimo per valutare le prestazioni aerobiche e le funzioni di connettività per il mirroring di notifiche, chiamate e SMS provenienti dal telefono. La sincronizzazione di informazioni e statistiche avviene in modo del tutto automatico, tramite il sistema Garmin Connect. Ancora, la funzionalità LiveTrack permette agli amici di seguire le performance sui social network, in tempo reale.

La batteria integrata nell’orologio ha un’autonomia dichiarata pari a cinque giorni se il device è utilizzato in modalità smartwatch e di otto ore con il modulo GPS attivo. Le dimensioni sono 35,5×40,7×13,3 mm, mentre il peso si attesta a 37,3 grammi. Il nuovo Garmin Forerunner 30 è già acquistabile anche in Italia, al prezzo di 149,99 euro praticato sulle pagine del sito ufficiale (In offerta su Amazon a 149 euro), con le spedizioni che prenderanno il via nei prossimi giorni e la possibilità di scegliere fra tre colorazioni del cinturino in silicone: Grigio Scuro, Turchese e Ametista. In base alla versione scelta, cambia anche l’aspetto del pulsante fisico posizionato sul lato del quadrante.