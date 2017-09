Microsoft, in arrivo un dongle USB Type-C

Filippo Vendrame,

I recenti Surface Laptop e Surface Pro non dispongono della porta USB Type-C. Una mancanza che ha fatto molto discutere gli utenti e che Microsoft ha più volte giustificato affermando che questa tecnologia non è ancora del tutto matura per essere implementata. Una giustificazione lecita anche se, oggi, tutti i principali competitors l’hanno già abbracciata per i loro prodotti. All’appello, dunque, mancherebbe praticamente solamente la casa di Redmond.

Ma, ad Ignite 2017, il gigante del software ha annunciato che è arrivato il momento di abbracciare la tecnologia USB Type-C, evidenziando che presto arriverà in commercio un dongle USB Type-C che la società aveva già preannunciato lo scorso maggio. Il dispositivo, chiamato USB-C Docking Adapter (ovviamente non un nome definitivo), si collega alla porta Surface Connect ed include una porta USB Type-C. Trattasi di un piccolo dispositivo nero, rettangolare e con un cavo che esce da esso e che si collega alla porta Surface Connect. La porta Surface Connect utilizza lo standard USB 3.1 Gen 1, il che significa che supporta una velocità di trasferimento fino a 5 Gbps. Questo significa che queste saranno le prestazioni massime anche utilizzando l’adattatore USB Type-C.

Il vantaggio, comunque, è che adottando questo standard sarà possibile condividere alcune periferiche di altri computer che utilizzano la medesima porta. Si pensi, per esempio, agli alimentatori. Ne basterà uno per più computer da scambiarsi in caso di necessità. Oggi, con la porta dedicata Surface Connect, questo non è possibile.

È destinato ad essere utilizzato con dock e adattatori da almeno 27W di potenza e potrebbe finire solo per lavorare con l’ultimo Surface Pro e il nuovo Surface Laptop. Il supporto per Surface Pro 4 e Surface Book potrebbe arrivare tramite un aggiornamento del firmware, ma gli utenti del Surface Pro 3 probabilmente non potranno adottare questo accessorio.

Microsoft, dunque, ha deciso finalmente di abbracciare lo standard USB Type-C. La casa di Redmond, però, non ha voluto comunicare esattamente quando questo accessorio arriverà in commercio anche se dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno. Sconosciuto anche il suo prezzo finale.