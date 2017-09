Nokia 3310, adesso anche 3G

Filippo Vendrame,

HMD Global ha annunciato il nuovo Nokia 3310 3G. Trattasi della versione dotata di supporto alle reti 3G del Nokia 3310, la recente rivisitazione del mitico cellulare che ha fatto la storia della casa finlandese. Al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, Nokia con HMD Global aveva annunciato questa “operazione nostalgia”, lanciando questo iconico modello che strizzava l’occhio ai nostalgici del brand Nokia.

Un prodotto non certamente “moderno” in senso stretto, visto che di “smart” non ha quasi nulla, ma un cellulare pensato piuttosto per celebrare la rinascita del brand della casa finlandese. Gli utenti, però, avevano segnalato subito una lacuna e cioè la mancanza del supporto alle reti 3G. Sebbene in un prodotto similare la connettività 3G sia superflua, l’accesso alle reti di terza generazione era fondamentale per consentire a questo cellulare di poter funzionare con alcuni operatori. Molti utenti, infatti, hanno chiesto a gran voce a Nokia ed a HMD Global di accontentarli. HMD Global ha, quindi, deciso di accogliere le richiesti dei molti fan di questo cellulare, lanciando questo nuovo prodotto.

Il nuovo Nokia 3310 3G, però, non è solamente una versione del Nokia 3310 con la sola aggiunto del supporto alle reti di terza generazione. Il nuovo modello, infatti, cambia anche in altri settori per offrire una qualità ancora superiore. Disponile in più colorazioni (Azure, Yellow, Warm Red, Charcoal), il nuovo Nokia 3310 3G dispone anche di una rinnovata interfaccia utente che consente agli appassionati di scegliere un tema in base al loro umore. Gli utenti potranno anche modificare la posizione delle icone ed i colori per fare in modo che tutte le funzionalità preferite siano esattamente dove si desidera.

Il sistema operativo è “Feature OS” basato sempre su Java. Il Nokia 3310 3G non cambia solo dentro e nei colori, perché HMD Global ha rivisto leggermente l’ergonomia per consentire agli utenti di gestirlo meglio in mano. Nuova anche la tastiera, con maggiore spazio per i pulsanti per poter digitare meglio i messaggi.

Il resto delle specifiche ricalcano, sostanzialmente, quelle del modello 2G. Dunque, display da 2,4 pollici con risoluzione QVGA (240×320 pixel), 64MB di spazio interno espandibile, radio FM e fotocamera posteriore da 2MP con Flash LED. L’autonomia dichiarata è sino a 6,5 ore in chiamata e sino a 27 giorni in standby.

Il nuovo Nokia 3310 3G arriverà a partire da metà ottobre al prezzo di 69 euro.