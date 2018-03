La nuova Amazon Fire TV con 4K e HDR

Cristiano Ghidotti,

Oltre ai nuovi dispositivi della linea Echo, il colosso dell’e-commerce ha presentato anche la nuova Amazon Fire TV. Un device progettato per offrire il meglio in termini di intrattenimento multimediale e caratterizzato da un design discreto, studiato per nascondersi dietro il pannello del televisore. Essenzialmente, viene replicato il concept di Chromecast, con un dongle da connettere alla porta HDMI.

Importanti le novità introdotte a livello di specifiche: la scocca racchiude un processore quad core Amlogic S905 da 1,5 GHz, una GPU Mali-450, 2 GB di RAM, 8 GB di memoria interna per lo storage, modulo WiFi dual band, Bluetooth 4.1, uscita video HDMI 2.0a e porta micro-USB per l’alimentazione. Un comparto hardware sufficiente a gestire la riproduzione di contenuti in formato 4K con un framerate massimo di 60 fps e per garantire il pieno supporto alla modalità HDR (High Dynamic Range con standard HDR10). Feature dunque in linea con quanto offerto dalla concorrenza, Apple TV compresa. Il tutto in dimensioni pari a 65x65x15 mm, con un peso che si attesta a 87 grammi. Come ben visibile dalle immagini, il design è quadrato e lo stile volutamente minimalista.

L’utente ha modo di interagire attraverso il telecomando in dotazione con supporto ai comandi vocali da dare in pasto all’intelligenza artificiale dell’assistente virtuale Alexa oppure tramite l’applicazione mobile ufficiale disponibile per Android, iOS e dispositivi Fire.

Il prezzo fissato da Amazon per la nuova Fire TV con supporto a 4K e HDR è di 69,99 dollari (79,99 euro nel vecchio continente), con la spedizione delle prime unità acquistate previsto per il 25 ottobre. Gli utenti hanno inoltre la possibilità di scegliere il bundle che include lo smart speaker Echo Dot per una spesa complessiva di 79,99 dollari. Al momento l’Italia non rientra nell’elenco dei territori nei quali può essere spedito il prodotto.