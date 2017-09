Red Dead Redemption 2: ecco il secondo trailer

Cristiano Ghidotti,

Poche realtà nel mondo videoludico riescono a creare hype come sa fare Rockstar Games, forte anche della qualità che da sempre caratterizza le sue produzioni: nei giorni scorsi l’annuncio di un nuovo trailer in arrivo per Red Dead Redemption 2, titolo sul quale avremmo dovuto mettere le mani quest’anno, ma la cui uscita è stata purtroppo posticipata a un non meglio precisato momento del 2018 (ufficialmente uscirà in primavera).

La promessa è stata mantenuta, il video è arrivato ed è proposto in streaming qui sotto. Un minuto e mezzo sufficiente per immergersi nell’atmosfera del gioco, che intende offrire un enorme mappa da esplorare liberamente in pieno stile open world, con missioni principali e quest secondarie a garantire una longevità elevata. Sarà il sequel di quello che a detta di stampa e pubblico è stato uno dei capolavori della scorsa generazione videoludica, quel Red Dead Redemption pubblicato nel 2010 e capace di incantare sia per solidità della trama che per la qualità del gameplay. Bando alle ciance, ecco il secondo trailer sottotitolato in italiano.

Come già detto, l’uscita di Red Dead Redemption 2 rimane fissata per la primavera 2018, sulle piattaforme PlayStation 4 e Xbox One. A vestire i panni del protagonista sarà il fuorilegge Arthur Morgan, membro della banda di Van der Linde che costantemente lotta per la sopravvivenza, nelle terre selvagge di un’America dura e spietata, dove rapine, furti e scontri a fuoco sono all’ordine del giorno. Oltre alla campagna da affrontare in singolo non mancheranno modalità multiplayer per le sfide online.