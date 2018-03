Surface LTE, rivelate tutte le specifiche

Filippo Vendrame,

Sebbene il Surface LTE debba essere presentato solamente a fine ottobre all’appuntamento del Future Decoded di Londra, Microsoft, ad Ignite 2017 continua a svelare molti particolari tecnici di questo modello che dovrebbe essere messo in vendita a partire dal prossimo primo dicembre. Infatti, durante una nuova sessione tecnica ad Ignite 2017, un esponente del team di sviluppo dei prodotti Surface ha illustrato alcuni dettagli che riguardano l’integrazione LTE all’interno dell’ibrido Windows 10 della casa di Redmond.

Il Surface Pro LTE disporrà di un modem Qualcomm X16 Gigabit Class LTE in grado di offrire connettività sino a 450 Mbps. Il modem è stato integrato da Microsoft direttamente all’interno della scheda madre del Surface Pro. Il dispositivo è stato ottimizzato nelle modalità di standby per essere più efficiente con la connessione LTE attiva. Per quanto riguarda l’autonomia, la durata della batteria durante la riproduzione di un video è la medesima di un Surface Pro solo WiFi. Utilizzando esclusivamente la rete LTE, l’autonomia raggiungere comunque il 90% di quella garantita dal modello con la sola connessione WiFi.

Per migliorare l’efficienza della rete LTE, Microsoft ha inserito 7 antenne. La casa di Redmond ha deciso di realizzare un modello unico del Surface Pro LTE che potrà supportare tutte le reti mobile mondiali. Per ottenere questo risultato, Microsoft ha ottenuto diverse certificazione dai carrier di tutto il mondo. Il Surface Pro LTE disporrà delle E-SIM.

Confermato, inoltre, che il nuovo modello disporrà del processore Intel Core i5 con 4GB di RAM e 128GB di SSD o 8GB di RAM e 256GB di SSD.

L’approccio di Microsoft al Surface LTE è particolarmente curioso. Questo modello sarà annunciato solamente tra un mese, eppure la casa di Redmond ne sta anticipando tutti i dettagli con largo anticipo.