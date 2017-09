Xbox Live Games With Gold, i giochi di ottobre

Filippo Vendrame,

Microsoft ha svelato i giochi gratuiti che offrirà nel mese di ottobre all’interno del programma Games With Gold per i possessori di una console Xbox One e Xbox 360 che dispongono dell’abbonamento Xbox Live Gold. Tale abbonamento, infatti, oltre a garantire vantaggi come l’accesso al multiplayer dei giochi ed a scontistiche varie, offre ogni mese due giochi gratis che possono essere scaricati ed installati sulle console per giocarci liberamente.

Per il mese di ottobre 2017, dunque, Microsoft, per i possessori di una console Xbox One o Xbox One S, offre dal primo del mese l’avventura in prima persona “Gone Home: Console Edition“. Dal 16 del mese, invece, i giocatori potranno scaricare anche il puzzle game “The Turing Test“. Molto interessanti anche i giochi offerti per Xbox 360. Dal primo di ottobre, i giocatori potranno scaricare il platformer “Rayman 3 HD“. Dal 16 del mese sarà disponibile anche l’FPS adrenalinico “Medal of Honor: Airborne“. Si ricorda, che grazie alla funzione di retrocompatibilità, i giochi per Xbox 360 possono essere scaricati, installati e giocati anche su Xbox One. Per la console next generation di Microsoft i vantaggi ad ottobre raddoppiano.

Trattasi, dunque, di una ghiotta opportunità per tutti i possessori di una console Xbox di fare propri alcuni titoli davvero molto interessanti senza dover mettere ulteriormente mano al portafogli.

I giochi proposti gratuitamente da Microsoft, si ricorda, andranno riscattati dall’apposita sezione presente all’interno della dashboard della console. Infine, si evidenzia che la promozione è un’esclusiva della casa di Redmond per gli abbonati Xbox Live Gold e non coinvolge i punti vendita o gli altri eShop della rete.