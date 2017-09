Apple: i nuovi iPhone non hanno radio FM

Marco Grigis,

La richiesta d’abilitazione dei chip FM degli iPhone non può essere accordata, almeno negli ultimi modelli targati mela morsicata. È quanto ha comunicato Apple, in una breve nota per MacRumors, in merito alle polemiche sollevate negli Stati Uniti da alcuni gruppi di pressione a seguito degli uragani che hanno sconvolto la costa est del Paese. La ragione è però molto semplice: diversi modelli non dispongono di un circuito idoneo al ricevimento delle medie frequenze.

La questione è stata sollevata nella giornata di ieri, quando i portavoce della National Association of Broadcasters, a cui si è aggiunto anche il presidente di FCC Ajit Pai, hanno chiesto a gran voce a Cupertino di abilitare il chip FM presente nei propri smartphone. La gran parte dei modem LTE contenuti nei dispositivi mobile, in particolare quelli prodotti da Intel e Qualcomm, sarebbero in grado di ricevere correttamente le classiche trasmissioni radio.

La possibilità di ascoltare normali stazioni radio, hanno spiegato i gruppi di pressione, si sarebbe resa necessaria a seguito dei tragici eventi atmosferici che hanno colpito gli Stati Uniti nelle ultime settimane. Con la caduta delle linee telefoniche fisse, e una scarsa affidabilità di quelle mobile, le popolazioni coinvolte da uragani e tempeste tropicali possono approfittare solo delle emittenti FM per ricevere dettagli su allerte, piani d’evacuazione, livello delle inondazioni e ricerca dei dispersi.

Così come già accennato, Apple ha voluto spiegare, in una nota consegnata a MacRumors, perché non possa abilitare questa modalità di ricezione, almeno in iPhone 7 e iPhone 8: