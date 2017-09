Axon M sarà lo smartphone pieghevole di ZTE?

Luca Colantuoni,

All’inizio del mese erano trapelate le prime informazioni sullo smartphone pieghevole del produttore cinese. Nelle ultime ore sono arrivate conferme sull’esistenza dello ZTE Axon Multy e sulla possibile data di annuncio. Anche Samsung è al lavoro su un dispositivo simile, ma il lancio non dovrebbe avvenire prima del 2019.

Anche se entrambi i prodotti sono “pieghevoli” ci sarà un’importante differenza tra i due. Mentre lo smartphone dovrebbe avere un display flessibile, quello di ZTE avrà un design simile alla console portatile Nintendo 3DS, quindi ci saranno due parti unite con una cerniera. Lo ZTE Axon M (questo dovrebbe essere in nome finale) avrà due schermi con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Quando aperto si potrà sfruttare uno schermo da 6,8 pollici con risoluzione di 1920×2160 pixel. Teoricamente potrebbe sostituire i tablet di piccole dimensioni e semplificare il multitasking, dato che si potranno visualizzare due app in contemporanea.

Per quanto riguarda le altre specifiche non ci sono novità. Secondo le informazioni ricevute dal noto leaker Evan Blass, lo smartphone integrerà un processore Snapdragon 820, affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash. La batteria dovrebbe avere una capacità di 3.120 mAh, mentre per la fotocamera si prevede una risoluzione di 20 megapixel.

Il produttore cinese ha inviato la stampa specializzata ad un evento che avrà luogo a New York il 17 ottobre. Lo ZTE Axon M potrebbe essere il protagonista della press conference.