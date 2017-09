FIFA 18 scende in campo: fischio d’inizio

Cristiano Ghidotti,

Dopo aver dato un’occhiata nei giorni scorsi alle prime recensioni pubblicate dalla stampa specializzata, è giunta l’ora di allacciare gli scarpini e scendere in campo: FIFA 18 (In offerta su Amazon a 54 euro) fa oggi il suo debutto ufficiale su PC e console, anche in una versione appositamente ottimizzata per la piattaforma Nintendo Switch, sviluppata in modo da sfruttare al meglio il suo design ibrido e il particolare sistema di controllo.

Le numerose modalità di gioco, sia in singolo che in multiplayer, sono alla base di un gameplay ormai ben collaudato e che anno dopo anno vale alla serie la testa delle classifiche di vendita per molto tempo, soprattutto in Italia dove il calcio è storicamente considerato lo sport più bello al mondo. Ciò nonostante, la formula può sempre essere perfezionata intervenendo in primis sugli aspetti legati al realismo, a partire da intelligenza artificiale e animazioni, senza dimenticare il comparto grafico ora spinto dal motore Frostbite.

Dopo il successo riscontrato con la prima uscita dello scorso anno, torna Il Viaggio di Alex Hunter, che permette di seguire in prima persona le gesta di un giovane talento britannico, questa volta pronto ad abbandonare gli stadi della Premier League per girare il mondo. Non manca ovviamente nemmeno Ultimate Team, con il suo sistema di carte collezionabili che aggiunge un tocco di dinamica RPG al titolo.

Il grande concorrente di FIFA 18 è anche in questa stagione la produzione di Konami: quel PES 2018 (In offerta su Amazon a 48 euro) già disponibile da un paio di settimane su PC e console, che beneficia di un lavoro di rifinitura effettuato dalla software house in fase di sviluppo, con l’obiettivo di andare a limare i difetti riscontrati nella scorsa edizione e dare così del filo da torcere a EA Sports. Siamo al fischio d’inizio, il match per eleggere la migliore simulazione calcistica dell’anno è appena cominciato.