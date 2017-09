GoPro annuncia HERO6 Black e Fusion

Luca Colantuoni,

Insieme al drone Karma, GoPro ha annunciato due nuove action camera: HERO6 Black e Fusion. La prima è una versione aggiornata della precedente HERO5 Black con una dotazione hardware migliore, mentre la seconda è un videocamera in grado di registrare video a 360 gradi. Entrambe possono essere acquistate anche in Italia.

GoPro HERO6 Black

La HERO6 Black è la prima action camera con il processore GP1, progettato direttamente da GoPro. Ciò ha permesso di sfruttare al massimo la potenza del chip e di ridurre i costi produttivi. Il design della piccola videocamera è identico a quello del modello precedente, così come il telaio rugged resistente all’acqua fino ad una profondità di 10 metri. La HERO6 Black può registrare video 4K a 60 fps e 1080p a 240 fps, scatta foto da 12 megapixel (formati JPG e RAW) con HDR e stabilizzazione elettronica. Sono stati inoltre migliorati il range dinamico e le prestazioni alle basse luci.

Sul retro è presente uno schermo LCD da 2 pollici con funzionalità touch zoom. All’interno ci sono GPS, accelerometro, giroscopio, moduli WiFi (5 GHz) e Bluetooth. Le registrazioni possono essere avviate anche tramite comandi vocali. La potenza del processore GP1 viene sfruttata per il riconoscimento facciale (computer vision) e il machine learning. La nuova action camera analizza la scena e usa i dati dei sensori per la funzionalità QuikStories. Il prezzo della HERO6 Black è 569,99 euro.

GoPro Fusion

La Fusion condivide molte funzionalità con la HERO6 Black, ma permette di registrare video a 360 gradi con risoluzione 5.2K a 30 fps o 3K a 60 fps e può scattare foto sferiche da 18 megapixel. La videocamera è meno rugged della precedente, in quanto resiste all’acqua fino ad una profondità di 5 metri. Non mancano ovviamente GPS, accelerometro, giroscopio, bussola, WiFi e Bluetooth, oltre al supporto per i comandi vocali.

La funzionalità OverCapture permette di ottenere video tradizionali a 1080p o foto dalle riprese sferiche. La GoPro Fusion può essere già ordinata sul sito ufficiale, ma le consegne inizieranno il 30 novembre. Il prezzo è 749,99 euro.