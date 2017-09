GoPro rinnova il suo drone Karma

Filippo Vendrame,

GoPro, contestualmente al lancio della sua nuova action cam GoPro Hero 6 Black, ha annunciato un aggiornamento per il suo drone Karma. Le novità riguardano la compatibilità con la nuova action cam e l’aggiunta di alcune interessanti funzionalità. Fortunatamente, trattasi di novità disponibili per tutti i possessori del drone Karma in quanto le nuove funzionalità saranno tutte implementate attraverso il rilascio di un nuovo firmware per il drone. Fortunatamente, questo è possibile perché la nuova GoPro Hero 6 Black è dimensionalmente identica al modello precedente e quindi la società non ha dovuto modificare il drone per poterla integrare.

Il nuovo firmware, già disponibile, permette a tutti i nuovi acquirenti della GoPro Hero 6 Black di poterla utilizzare come occhio del drone Karma. Ma le novità, ovviamente, non finiscono qui. La società ha reso disponibili nuove modalità di volo e di ripresa che dovrebbero consentire agli utenti di poter godere di una migliore esperienza di volo. La modalità FOLLOW permette al drone di seguire automaticamente gli spostamenti di chi ha il radiocomando tenendolo sempre al centro dell’inquadratura. La modalità WATCH, invece, mantiene fermo e stabile in aria il drone Karma che, però, seguirà con l’inquadratura i movimenti del pilota.

CABLE CAM, invece, simula il movimento della camera come fosse appesa ad un cavo. LOOK UP TILT permette, invece, di inquadrare soggetti posti in alto.

Trattasi, dunque, di aggiornamenti interessanti che dovrebbero migliorare le caratteristiche già ampiamente positive di questo drone. Karma, dunque diventa sempre più appetibile e sembrano oramai lontani i tempi in cui GoPro fu costretta a sospendere le sue vendite a causa di un problema grave di alimentazione ai motori.

GoPro Karma è acquistabile, in Italia, a partire da 675,99 euro