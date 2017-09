Honor 7X, specifiche e possibili prezzi

Luca Colantuoni,

Il nuovo Honor 7X verrà annunciato in Cina il prossimo 11 ottobre, ovvero cinque giorni prima degli Huawei Mate 10. Dopo le prime informazioni trapelate due giorni fa arrivano ora nuovi dettagli sulla dotazione hardware e sui prezzi del dispositivo.

Il successore dell’attuale Honor 6X (In offerta su Amazon a 204 euro) avrà sicuramente un telaio unibody in alluminio e una doppia fotocamera posteriore. Il modulo, posizionato in orizzontale dovrebbe integrare due sensori da 20 e 12 megapixel, rispettivamente RGB e monocromatico. Per la fotocamera frontale si prevede una risoluzione di 8 megapixel, mentre la batteria dovrebbe avere una capacità di 3.420 mAh e supportare la ricarica rapida.

In base al report proveniente dalla Cina, il nuovo Honor 7X avrà uno schermo da 5,93 pollici con rapporto di aspetto 18:9, processore octa core Kirin 659 a 2,36 GHz, 3 o 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash. Non mancheranno ovviamente i tradizionali chip wireless (GPS, WiFi, Bluetooth e LTE). Sul retro troverà posto il lettore di impronte digitali. La vecchia porta micro USB 2.0 verrà probabilmente sostituita dalla porta USB Type-C, ma rimarrà il jack audio da 3,5 millimetri.

Non è noto se il sistema operativo sarà Android Nougat o Android Oreo. In ogni caso il produttore rilascerà l’aggiornamento alla versione successiva. I possibili prezzi sono 1.799 yuan (3GB+64GB) e 2.099 yuan (4GB+64GB). L’attuale Honor 6X è disponibile in Italia, quindi ci sono buone probabilità di vedere nel nostro paese anche il nuovo Honor 7X.