Skype, nuovo design per iOS

Filippo Vendrame,

A giugno, Microsoft aveva annunciato un rifacimento completo di Skype per i dispositivi mobile. Un restyling che ha trasformato radicalmente il client di comunicazione aggiungendo anche alcuni aspetti social. Il progetto, però, non è stato particolarmente gradito dagli utenti che hanno criticato alcuni aspetti del nuovo design e la mancanza di alcune funzionalità prima presenti.

Nonostante le critiche, la casa di Redmond è andata avanti ed ha costantemente migliorato l’applicazione introducendo alcune modifiche estetiche e colmando le lacune segnalate dagli utenti. Contestualmente, Microsoft ha iniziato a portare le novità lanciate per i dispositivi mobile anche sulle sue applicazioni desktop. Con l’obiettivo di accontentare ulteriormente i suoi utenti, il gigante del software ha iniziato a testare, adesso, un’ennesima nuova interfaccia di Skype per i dispositivi mobile. Microsoft ha annunciato di aver iniziato a sperimentare alcuni miglioramenti di progettazione per Skype su iOS con l’aiuto degli Skype Insiders.

La nuova interfaccia è pensata per rendere l’esperienza d’uso molto più semplice ed intuitiva. Per esempio, la barra di navigazione è ora nella parte inferiore del display dell’iPhone, consentendo di accedere ad alcune opzioni come le chat, le chiamate, gli Highlights e i contatti senza difficoltà, sopratutto se si sta utilizzando un display di grandi dimensioni dove l’uso con una mano sola è molto scomodo. Oggi, infatti, queste opzioni sono poste sulla parte alta dell’applicazione.

Le modifiche estetiche riguardano anche l’interfaccia delle chat che permette di includere più messaggi. Non mancano, poi, ulteriori piccoli affinamenti estetici per offrire un’esperienza d’uso più gradevole.

Trattasi di un buon passo in avanti, anche se il lavoro da fare è ancora molto per far tornare l’app di Skype alla precedente piacevolezza d’uso.

Non è chiaro quando queste novità arriveranno ufficialmente per tutti e soprattutto se, in futuro, saranno disponibile anche per Android.