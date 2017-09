THEC64 Mini, Commodore 64 in miniatura

Luca Colantuoni,

Negli ultimi mesi sembra di essere tornati agli anni ’80. Nintendo ha annunciato la SNES Mini, mentre Atari produrrà una versione moderna della console Atari 2600. Dopo 35 anni dal suo debutto tornerà sul mercato anche il Commodore 64. Retro Games ha infatti sviluppato THEC64 Mini con dimensioni pari alla metà del famoso computer, il più venduto di tutti i tempi.

La storia del Commodore 64 ha avuto inizio nel mese di gennaio del 1982, quando Commodore International presentò il computer al CES di Las Vegas. Dopo la chiusura dell’azienda per bancarotta nel 1994, l’uso dello storico marchio è passato da un produttore all’altro e oggi non è chiaro chi detiene i diritti. In ogni caso, Retro Games possiede la licenza che ha permesso la realizzazione del THEC64 Mini. Il design è identico al computer originario, ma le dimensioni sono state ridotte del 50% circa. Non sono tuttavia note le specifiche complete.

Ovviamente la dotazione hardware è stata aggiornata per consentire il collegamento alle moderne periferiche di input/output. Sul lato destro ci sono due porte USB, alle quali è possibile connettere il joystick classico in dotazione oppure una tastiera standard per PC, in modo da utilizzare il piccolo computer per programmare in BASIC. L’utente potrà sfruttare tutte le note funzionalità del Commodore 64, tra cui quella per salvare i giochi. Sul retro è presente l’uscita HDMI per il collegamento alla TV o al monitor HD. Sarà possibile eventualmente applicare alcuni effetti, come quello che simula una vecchia TV a tubo catodico.

THEC64 Mini sarà in vendita all’inizio del 2018 ad un prezzo di 79,99 euro. Nella confezione verrà incluso anche un cavo HDMI e il manuale utente. La versione full size arriverà nel corso del prossimo anno. Retro Games ha preinstallato 64 giochi di vario genere che i fan del Commodore 64 ricorderanno sicuramente con affetto: AlleyKat, Anarchy, Armalyte: Competition Edition, Avenger, Battle Valley, Bounder, California Games, Chip’s Challenge, Confuzion, Cosmic Causeway: Trailblazer II, Creatures, Cyberdyne Warrior, Cybernoid II: The Revenge, Cybernoid: The Fighting Machine, Deflektor, Everyone’s A Wally, Firelord, Gribbly’s Day Out, Hawkeye, Heartland, Herobotix, Highway Encounter, Hunter’s Moon, Hysteria, Impossible Mission, Impossible Mission II, Insects In Space, Mega-Apocalypse, Mission A.D, Monty Mole, Monty on the Run, Nebulus, Netherworld, Nobby the Aardvark, Nodes Of Yesod, Paradroid, Pitstop II, Rana Rama, Robin Of The Wood, Rubicon, Skate Crazy, Skool Daze, Slayer, Snare, Speedball, Speedball II: Brutal Deluxe, Spindizzy, Star Paws, Steel, Stormlord, Street Sports Baseball, Summer Games II, Super Cycle, Temple of Apshai Trilogy, The Arc Of Yesod, Thing Bounces Back, Thing on a Spring, Trailblazer, Uchi Mata, Uridium, Who Dares Wins II, Winter Games, World Games, Zynaps.