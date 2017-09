Vodafone lancia Shake Remix e Vodafone One

Filippo Vendrame,

Vodafone mette mano al suo listino consumer e annuncia due importanti novità per tutta la sua clientela: “Shake Remix” e “Vodafone One“. La prima è una proposta pensata per tutti i clienti under 30 dell’operatore, mentre la seconda è un’offerta convergente che somma il meglio della rete mobile e fissa di Vodafone.

Shake Remix

Trattasi di un’offerta calibrata per venire in contro alle necessità dei clienti più giovani di Vodafone. Proprio per questo, “Shake Remix” nasce come una proposta flessibile.

Attraverso l’app My Vodafone, i ragazzi che la sottoscriveranno potranno decidere quanti Giga, SMS e minuti inserire nel proprio piano e costruire, così, la propria offerta su misura. Oltre a poter calibrare l’opzione tariffaria in base alle proprie necessità, i clienti potranno modificare la combinazione di Giga, minuti e SMS ogni 4 settimane e senza pagare nulla. I nuovi clienti potranno attivare “Shake Remix” nei negozi Vodafone a partire dal prossimo 4 ottobre. I già clienti, invece, possono attivare “Shake Remix” direttamente dall’App My Vodafone o dalla sezione “Fai da te” dal portale ufficiale di Vodafone.

Per chi attiverà l’opzione tariffaria con addebito su carta di credito, Vodafone offrirà Vodafone Pass Social & Chat e Vodafone Pass Music, per navigare sui social e chattare e per ascoltare la musica in streaming senza consumare i Giga del proprio piano. Per tutti, invece, a disposizione 6 mesi di accesso alla piattaforma di streaming musicale Tidal Premium.

Vodafone One

Trattasi di una nuova offerta convergente che offre una soluzione di rete fissa in abbinamento con una di rete mobile. A fronte di un canone di 29,90 euro ogni 4 settimane, i clienti possono attivare IperFibra che offre connettività sino a 1 Gbps e per lo smartphone Vodafone Pass Social & Chat, per navigare sui social senza consumare i propri Giga, oltre a poter disporre di 5 Giga, 1000 minuti e 1000 SMS.

Per chi vuole gestire la comunicazione dell’intera famiglia, “Vodafone One” permette di abbinare sino a tre ulteriori SIM alle stesse condizioni della SIM principale al costo di 10 euro a SIM ogni 4 settimane.

Aggiungendo 10 euro è possibile attivare anche Vodafone TV che offre l’accesso a contenuti d’intrattenimento di valore aggiunto. Vodafone One è attivabile dal 2 ottobre in tutti i negozi Vodafone.