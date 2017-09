Volantino Unieuro, passione per la casa

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte che avrà validità da oggi, 29 settembre, sino al prossimo 12 ottobre. Volantino che spicca per una ghiotta promozione dedicata a tutti coloro che devono cambiare un elettrodomestico in casa. La catena di elettronica, per tutta la durata della validità del volantino, regalerà un’asciugatrice del valore di 698 euro a tutti coloro che acquisteranno un grande elettrodomestico delle principali marche. Alcuni esempi di prodotti che danno diritto all’omaggio sono disponibili all’interno del volantino.

Il nuovo volantino, comunque, non spicca solamente per la promozione perché al suo interno sono proposti molti prodotti high tech di categorie come smartphone, computer e console. Per esempio, l’LG Q6 è proposto al prezzo di 299,90 euro, mentre il Samsung Galaxy J5 2017 al costo di 229,99 euro. Unieuro ricorda anche la promozione di Samsung che permette di ottenere un rimborso sino a 600 euro per l’acquisto di un nuovo Galax S8 o Galaxy Note 8 dando dentro il proprio vecchio smartphone. Infine, da Unieuro sarà possibile acquistare il nuovo iPhone 8 con prezzi a partire da 839 euro.

Non manca anche una ricca selezione di PC, tutti dotati del nuovo sistema operativo Windows 10. Al riguardo, si segnala il Samsung Galaxy Book proposto al prezzo di 1299 euro. Non meno interessanti le proposte sulle nuove console. Xbox One S con il gioco Fifa 18 e Forza Horizon 3 è proposta al prezzo di 249,98 euro. La PS4 1TB con il gioco Fifa 18, invece, a 299 euro.

Unieuro propone anche una ricca selezione di televisori di ultima generazione pensati per chi vuole trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica.

Infine, non mancano gadget ed accessori come gli hoverbord che piacciono molto ai ragazzi.