Facebook lavora ad un suo Face ID

Filippo Vendrame,

Anche Facebook disporrà di un suo sistema di riconoscimento facciale per rendere più sicuro l’accesso alla sua applicazione. TechCrunch, infatti, riporta che il social network sta testando questa particolare forma di autenticazione sicura che sarebbe utilizzata, però, solamente per accedere al proprio account nel caso fosse stato, precedentemente, bloccato per qualche motivo. Facebook ha dichiarato che la funzionalità è opzionale e disponibile solo sui dispositivi che gli utenti hanno già utilizzato per accedere ai propri account in passato.

Il social network evidenzia, anche, come trattasi di un nuovo passo in avanti sul fronte della sicurezza dopo l’introduzione dell’autenticazione a due fattori. Dunque, in futuro, gli utenti che non possono più accedere al loro account e non possono ricevere un SMS per verificare la loro identità, potranno utilizzare come alternativa questo sistema di login con il riconoscimento facciale. La procedura di riconoscimento averebbe durante il processo di recupero dell’account bloccato. Trattasi sicuramente di un progetto interessante che, però, dovrà essere verificato con attenzione per capirne la reale affidabilità.

In passato, su alcuni dispositivi dotati di questo sistema, alcuni utenti erano riusciti ad “imbrogliare” facilmente l’intelligenza artificiale preposta al riconoscimento delle persone, evidenziando la non ancora totale affidabilità di questo sistema. Solo forse il Face ID dell’iPhone X potrà fornire garanzie di sicurezza ma sino a che lo smartphone non uscirà ufficialmente in commercio non si potrà testare la reale affidabilità del Face ID.

Facebook, comunque, ha lavorato molto sul suo sistema di intelligenza artificiale per consentirgli di identificare con maggiore precisione le persone.

Non sono noti, al momento, i tempi del debutto pubblico di questa nuova funzionalità di sicurezza ma il “Face ID di Facebook” dovrebbe arrivare solo quando sarà comprovata davvero la sua affidabilità.