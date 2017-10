Garmin vivofit jr 2, activity tracker per bambini

Luca Colantuoni,

Il produttore statunitense offre una vasta gamma di dispositivi indossabili per diversi tipi di sport, ma anche modelli specifici per bambini, come il recente Garmin vivofit jr 2. Si tratta di un activity tracker pensato per motivare i più piccoli, utilizzando i noti personaggi di Disney, Star Wars e Marvel.

Il vivofit jr 2 è sostanzialmente un braccialetto in plastica, resistente all’acqua, con cinturino elasticizzato o regolabile in silicone. In totale saranno disponibili sei modelli con un design ispirato a Minnie, BB-8, Resistenza, Capitan America e Avengers. Lo schermo a colori ha una risoluzione di 88×88 pixel, mentre la dotazione hardware comprende un accelerometro, il modulo Bluetooth e una batteria sostituibile che garantisce un anno di autonomia. Il gadget monitora il numero di passi, la qualità del sonno e i movimenti giornalieri.

Per incoraggiare i bambini a muoversi almeno 60 minuti al giorno, i genitori possono assegnare ricompense virtuali mediante l’app gratuita vivofit jr per Android e iOS. Quando viene raggiunto l’obiettivo, i bambini scopriranno nuove avventure di Minnie, Capitan America o BB-8. I genitori possono anche assegnare dei compiti specifici, ad esempio lavare i denti, e quindi ricompensare i figli con monete virtuali.

I sei modelli saranno in vendita nel corso del quarto trimestre ad un prezzo di 99,99 euro. Eventuali cinturini aggiuntivi (elasticizzati e regolabili) saranno disponibili a 29,99 euro.