Huawei 10 Pro, specifiche e immagine

Luca Colantuoni,

Dopo aver pubblicato la prima immagine del Mate 10, il noto leaker Evan Blass ha svelato ora l’aspetto del Mate 10 Pro, il phablet di fascia alta che Huawei annuncerà il prossimo 16 ottobre durante l’evento organizzato in Germania. Insieme a questi due modelli verrà ufficializzato anche il Mate 10 Lite.

Come si può vedere dall’immagine, il Mate 10 Pro avrà un display edge-to-edge, cornici molto ridotte e dunque uno screen-to-body ratio superiore all’80%. In base alle indiscrezioni che circolano da diverse settimane, la diagonale dovrebbe essere di 6 pollici, mentre la risoluzione prevista è 2880×1440 pixel, quindi con rapporto di aspetto 18:9. La doppia fotocamera posteriore è circondata da una striscia di colore più chiaro. Il design del phablet è chiaramente “simmetrico”. Infatti la dual camera è posizionata al centro in verticale e allineata al lettore di impronte digitali.

Huawei ha scelto lenti Summilux-H 1:1.6/27 ASPH prodotte da Leica. L’apertura è quindi f/1.6, come quella del recente LG V30. Le foto scattate dovrebbero avere una qualità elevata anche in condizioni di scarsa illuminazione. Le risoluzioni dei sensori RGB e monocromatico saranno probabilmente 12 e 20 megapixel. Per la fotocamera frontale si ipotizza una risoluzione di 8 megapixel. Il Mate 10 Pro integrerà ovviamente il nuovo processore Kirin 970 con NPU (Neural Processing Unit).

Il produttore cinese ha promesso che il phablet sarà un “real AI phone”. L’uso dell’intelligenza artificiale è stato evidenziato con il video pubblicato su Twitter a fine settembre.