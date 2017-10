Ikea vuole sfidare Amazon

Filippo Vendrame,

Ikea punta a voler sfidare Amazon sui servizi di valore aggiunto da offrire ai clienti. L’azienda svedese, proprio per questo, ha acquistato TaskRabbit. Sicuramente poco nota in Europa, TaskRabbit è una startup che si occupa di mettere in contatto alcuni lavoratori indipendenti con i consumatori. Si pensi, per esempio, a montatori di mobili, idraulici o piccoli elettricisti che grazie a questa startup possono entrare in contatto con chi ha bisogno delle loro attività professionali. Il costo dell’operazione non è stato reso noto ma Ikea ha fatto sapere che le aziende rimarranno indipendenti. L’obiettivo di Ikea con questa operazione è quello di rafforzare la capacità di assistenza verso i clienti per meglio competere proprio con Amazon.

In futuro, i clienti Ikea potranno sicuramente acquistare anche servizi di assistenza di valore aggiunto, proprio come fa già oggi su Amazon in alcuni mercati selezionati americani. I clienti, dunque, potranno acquistare il montaggio ed altre generi di assistenza tecnica. Trattasi di un primo passo verso la creazione di una piattaforma digitale on-demand per il cliente. I consumatori, dunque, avranno la possibilità di acquistare più servizi, mentre i piccoli professionisti potranno trovare maggiori sbocchi professionali raggiungendo, potenzialmente, più persone. Ikea, dunque, punta decisamente verso la digitalizzazione dei suoi servizi ed ad ampliare il suo business.

Non stupisce, dunque, se accanto a questa operazione, Ikea abbia anche lanciato l’app “Ikea Place” per iOS che permette, grazie alla realtà aumentata, di poter scoprire come un preciso mobile o accessorio si collocherebbe nell’ambiente di casa.

Per il 2020, Ikea si aspetta di quadruplicare le vendite del canale online che andrebbe a pesare per il 10% del suo fatturato (5 miliardi di dollari).