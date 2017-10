iPhone 8 lento in Cina: prezzi troppo alti?

Marco Grigis,

A poco più di una settimana dall’effettiva disponibilità dei nuovi iPhone 8, Apple avrebbe incontrato qualche intoppo in Cina. Sebbene la società di Cupertino non abbia rivelato alcun dettaglio in questo senso, le informazioni proverrebbero dagli analisti locali, pronti a sottolineare come la distribuzione del nuovo smartphone stia procedendo sotto le aspettative. Le motivazioni potrebbero riguardare sia l’attesa per il nuovo iPhone X, in arrivo a novembre, che forse prezzi troppo elevati per la nuova generazione targata mela morsicata.

La conquista del mercato cinese è molto importante per qualsiasi produttore di dispositivi: oltre all’enorme bacino di utenza potenziale, infatti, il settore è spesso dominato dai produttori locali, pronti a offrire soluzioni estremamente economiche e adatte anche per le classe meno abbienti. Nonostante questi fattori, Apple ha però sempre mantenuto una media performance nella nazione, sia perché considerata brand di lusso, che per lo status symbol rappresentato dai suoi dispositivi. La domanda di iPhone è infatti sempre stata generalmente elevata, nonostante i costi siano decisamente più alti rispetto allo stipendio medio dei consumatori.

Eppure, così come sostengono alcune analisi riportate dal South China Morning Post, la richiesta di iPhone 8 sarebbe abbastanza limitata rispetto al passato. Così come già accennato, la prima motivazione potrebbe riguardare l’attesa di iPhone X, lo smartphone edge-to-edge in arrivo nel mese di novembre. Secondo Tay Xiaohan, analista per IDC, i consumatori sarebbero più orientati su questo modello, poiché più innovativo nonché più rilevante a livello di status:

Credo che vi siano persone pronte a pagare per iPhone X in Cina. Specialmente in alcuni settori, come fra i banchieri e i consulenti, i consumatori vorranno acquistare il telefono high-end per mantenere una certa immagine, forse per dimostrare uno status più alto. […] Inoltre, i consumatori cinesi vogliono prodotti che differiscano significativamente nell’aspetto rispetto alle precedenti edizioni, affinché chiunque sappia stiano usando l’ultimo modello.

Effettivamente, sui social network cinesi molti consumatori hanno lamentato l’eccessiva somiglianza del design di iPhone 8 con il precedente iPhone 7, sebbene l’ultimo modello veda una scocca con inserti in vetro. Allo stesso tempo, così come gli esperti sottolineano, in gioco potrebbe esservi anche una questione di prezzi: iPhone 8 costa 5.888 yuan, mentre iPhone X sarà proposto a 8.388 yuan, pari quindi a 1.260 dollari. Il segmento medio del mercato, di conseguenza, potrebbe desistere dall’acquisto di iPhone 8 poiché, per un investimento comunque rilevante rispetto agli stipendi locali, le nuove feature non sarebbero sufficienti per giustificarne l’upgrade. Gli alto-spendenti, invece, non avrebbero preso in considerazione il modello classico, dirigendosi direttamente su iPhone X. Gli analisti, dato questo trend, spiegano quindi come le società estere debbano concentrarsi nel mantenimento degli utenti di lusso già conquistati, anziché nella ricerca di nuovi clienti.