iPhone 8 danneggiati: Apple indaga sulle batterie

Marco Grigis,

iPhone 8 danneggiati, arrivano importanti aggiornamenti. La coppia di nuovi smartphone Apple, affetti dal sollevamento del pannello frontale, ha generato grande chiacchiericcio sui social network e sulla stampa specializzata, sebbene si tratti di due casi isolati. Secondo quanto riferito da MacRumors, Apple sarebbe già al lavoro per identificare la causa della problematica, controllando a fondo le batterie. Sebbene al momento non vi siano precise conferme, pare che si tratti di un malfunzionamento proprio delle batterie, limitato a pochissimi esemplari.

La notizia è ormai ben nota: la scorsa settimana, due iPhone 8 Plus sono stati coinvolti dal sollevamento del pannello frontale, tale da sganciare il display dal suo alloggiamento sulla scocca. Il primo episodio si è verificato a Taiwan, quando la proprietaria dello smartphone ha notato il danneggiamento durante la ricarica del device, al quinto giorno dall’acquisto. Il secondo è invece accaduto in Giappone, con un device trovato già difettose nella confezione.

Un portavoce di Apple ha confermato a MacRumors l’interesse della società, spiegando come il gruppo “sia a conoscenza” della questione. Secondo fonti non ufficiali, e non provenienti da Cupertino, l’intoppo pare sia dovuto alle batterie. A quanto sembra, queste ultime si sarebbero lievemente gonfiate e, dato lo spazio ridotto all’interno della scocca, avrebbero esercitato una pressione sul pannello frontale tale da causarne il distacco.

Il rigonfiamento delle batterie al litio è un problema abbastanza frequente nei dispositivi portatili: sebbene non debba essere sottovalutato, e richieda una pronta rimozione e sostituzione della componente affetta, accade abbastanza di rado possa portare a conseguenze più gravi, come fiamme o esplosioni. In ogni caso, se si dovessero notare anomalie per il proprio dispositivo, bisognerà tempestivamente informare Apple o il proprio fornitore di fiducia per provvedere il prima possibile alla messa in sicurezza del device. Come già accennato, a oggi non si registrerebbero altri casi rispetto alla coppia riportata, non resta quindi che attendere nuove comunicazioni da Apple Park.