Microsoft, in arrivo il programma Edge Insider?

Filippo Vendrame,

Microsoft sta lavorando moltissimo per migliorare il browser esclusivo di Windows 10, Edge. Tuttavia, al momento, i risultati non sono dei migliori. Se il nuovo sistema operativo cresce molto bene, così non si può dire del suo browser che fatica a prendere piede. Gli utenti, infatti, continuano a preferire Firefox o Chrome. Tra le cause, sicuramente la lentezza con cui arrivano i suoi aggiornamenti. Le nuove release di Edge arrivano in concomitanza con i major update di Windows 10, quindi circa ogni 6 mesi.

Le evoluzioni di Firefox o Chrome sono, invece, molto più rapide. Microsoft sembra aver capito questo problema e sembra che abbia iniziato a lavorare per risolverlo. Proprio per questo, il gigante del software, con il fine di accelerare lo sviluppo del suo browser, starebbe pensando di creare un programma di sviluppo a lui dedicato. In altre termini, Microsoft starebbe valutando di creare il programma “Edge Insider“. Un programma in cui gli iscritti riceveranno in anticipo le novità del browser, come nel programma Windows Insider, per valutare tutte le novità e suggerire ulteriori miglioramenti. Il programma sarebbe distinto dal programma Windows Insider.

Gli gli iscritti e gli sviluppatori potranno testare le novità del browser senza dover installare anche le ultime novità del sistema operativo.

L’intenzione di creare il programma Edge Insider arriva all’interno di un sondaggio per gli iscritti al programma Bing Insiders. Nel sondaggio Microsoft vuole proprio capire l’eventuale disponibilità ad iscriversi a questo nuovo programma, oltre a conoscere le abitudini dell’utilizzo del browser degli utenti.

Le indiscrezioni affermano che il programma Edge Insider potrebbe debuttare verso la metà del mese di ottobre. Microsoft, dunque, punta a voler intensificare i suoi sforzi per migliorare il suo nuovo browser. Visto il successo del programma Windows Insider, l’idea di un programma per il browser Edge sembrerebbe una buona idea per accelerarne lo sviluppo.