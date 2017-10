Nokia 3310 3G in Italia dal 5 ottobre

Luca Colantuoni,

HMD Global ha annunciato l’arrivo in Italia del Nokia 3310 3G. La versione in chiave moderna del famoso telefono cellulare è ora compatibile con le reti che operano sulle frequenze di 850/900/1800/1900/2100 MHz. Il comunicato di fine settembre faceva riferimento a metà ottobre come disponibilità, mentre l’ufficio stampa ha confermato che gli utenti italiani potranno acquistarlo da giovedì 5 ottobre.

Il design del Nokia 3310 3G è sostanzialmente identico a quello del Nokia 3310. Un esame più attento permette di scoprire alcune piccole modifiche che hanno migliorato l’ergonomia e la facilità di utilizzo, come lo spazio maggiore tra i tasti per una digitazione più semplice. Il produttore finlandese ha inoltre affiancato ai colori giallo e rosso le nuove tonalità azzurro e antracite con finitura opaca. È stata anche aggiornata l’interfaccia con la possibilità di cambiare i colori delle icone e la loro posizione.

A true classic – reimagined. Say hello to the #Nokia3310 3G. Colorful, customizable and more connected than ever! #Nokiamobile pic.twitter.com/2QTViTyyyr — Nokia Mobile (@nokiamobile) September 28, 2017

La dotazione hardware comprende sempre lo schermo a colori da 2,4 pollici con risoluzione QVGA (240×320 pixel), fotocamera da 2 megapixel con flash LED, slot microSD fino a 32 GB, jack audio da 3,5 millimetri, porta micro USB 2.0 e batteria da 1.200 mAh. A causa del modulo 3G, l’autonomia massima in conversazione è diminuita da 22,1 ore a 6,5 ore. HMD Global ha incrementato lo storage da 16 a 64 MB, ma stranamente il chip Bluetooth supporta ora lo standard 2.1 invece del 3.0.

Altra importante novità è il sistema operativo. Invece del Nokia Series 30+ è stato scelto il nuovo Feature OS basato su Java. Ciò ha permesso di installare le app per Facebook e Twitter. Il Nokia 3310 3G sarà in vendita a 69,99 euro, 10 euro in più rispetto al modello originario.