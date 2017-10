Nokia 8, 6, 5 e 3 verranno aggiornati ad Android P

Luca Colantuoni,

Il Chief Product Officier di HMD Global aveva confermato che tutti i Nokia presentati finora verranno aggiornati ad Android 8.0 Oreo. Durante un evento organizzato nelle Filippine per il lancio ufficiale del Nokia 8, il produttore finlandese ha comunicato che gli smartphone riceveranno anche Android P.

In occasione dell’arrivo di Android 8.0 Oreo, Google aveva pubblicato un primo elenco dei produttori che rilasceranno l’aggiornamento nei prossimi mesi. Uno di essi è HMD Global che distribuisce gli smartphone a marchio Nokia. Solitamente le nuove versioni del sistema operativo sono disponibili per i dispositivi di fascia alta e per alcuni di fascia media già sul mercato. Sui nuovi Nokia è installata una versione stock di Android, quindi lo sviluppo della ROM viene enormemente semplificato. Ciò permetterà ad HMD Global di velocizzare il rilascio, apportando solo piccole modifiche in base allo specifico modello.

Android P non arriverà prima del terzo trimestre 2018. Fino ad allora i piani potrebbero cambiare, ma il produttore ha promesso di aggiornare gli attuali Nokia 8, 6, 5 e 3. L’effettiva disponibilità dipenderà anche dai requisiti minimi imposti da Google. Non è quindi certo l’upgrade per il Nokia 2, lo smartphone di fascia bassa che dovrebbe essere annunciato nelle prossime settimane. La dotazione hardware prevista è piuttosto “scarsa”: schermo HD da 5 pollici, processore Snapdragon 212, 1 GB di RAM e 8 GB di memoria flash.