Twitter, i 280 caratteri si possono bloccare

L’annuncio di Twitter di stare lavorando alla possibilità di creare tweet lunghi 280 caratteri non è stata presa benissimo da molti utenti del social network. Per molti, i 140 caratteri sono un segno identificativo della piattaforma che non deve cambiare. Tuttavia, Twitter asserisce che siano proprio gli utenti stessi a voler questo cambiamento visto che da un’indagine appare che questo limite è causa di forte frustrazione. Ma se i 280 caratteri proprio non piacciono, c’è chi ha già trovato una contromisura.

Infatti, è stata già pubblicata un’estensione per il browser Chrome che va a limitare la visualizzazione dei tweet che superino il limite dei 140 caratteri. L’estensione in questione si chiama “Block280” e funziona in maniera molto semplice. Una volta installata, andrà a bloccare la visualizzazione dei tweet sopra i 140 caratteri. Per visionarli, gli utenti dovranno, manualmente, cliccare su di essi. Conor Browne, il creatore dell’app, ha affermato che questa estensione è stata ispirata dalle molteplici proteste online sul possibile arrivo di questa novità.

Questo sviluppatore non è nuovo a questo genere di programmi. Trattasi dello stesso autore della celebre estensione “Pokemon NO!” che rimuove tutte le menzioni di Pokemon Go da internet e dell’estensione “Game of Thrones Blocker!” che va a rimuovere ogni traccia della serie tv Game of Thrones dalle pagine di Internet.

Il web, dunque, ha già trovato un modo per bloccare i tweet da 280 caratteri con una scelta molto curiosa. Tuttavia, si ricorda che, al momento, i tweet da 280 caratteri sono solamente in fase di test presso un ristretto numero di utenti e Twitter valuterà il da farsi grazie ai feedback di chi sta sperimentando la novità.

Chi volesse provare i 280 caratteri, può già farlo oggi attraverso un piccolo trucco.