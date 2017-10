Xbox One, i giochi si possono regalare

Filippo Vendrame,

Pochi mesi fa, Microsoft aveva promesso che presto sarebbero arrivate due importanti novità su Xbox One: la possibilità di regalare giochi agli amici e le liste dei desideri. Sembra che finalmente, queste promesse siano state mantenute. Secondo alcuni utenti di Reddit, alcuni utenti iscritti al programma Xbox Insider si sarebbero accorti che, all’interno del nuovo Microsoft Store di Xbox One, è possibile acquistare giochi da regalare a qualcuno.

Giochi che possono essere inviati a qualcuno della lista degli amici su Xbox Live o a qualcuno di esterno utilizzando il suo indirizzo email. Al momento, questa interessante novità sembra sia accessibile solamente per gli Insider che hanno scaricato la build 1710 della piattaforma dell’Xbox One all’interno dell’Alpha ring. Probabile, comunque, che questa funzionalità tanto attesa arrivi con il rollout di Windows 10 Fall Creators Update per Xbox One che arriverà più tardi quest’anno. Possibile che arrivi anche dopo visto che Microsoft non ha ancora fatto menzione all’arrivo di questa novità.

Non ci sono nemmeno indiscrezioni sul possibilità dell’arrivo della medesima funzionalità anche all’interno del Microsoft Store di Windows 10 nei PC. Tuttavia, vista l’attuale tendenza di Microsoft nel voler unificare app e servizi, non è alquanto azzardato pensare che in futuro non possa essere implementata.

Questa funzionalità non è inedita, comunque. Chi utilizza Steam sicuramente già la conosce. Tuttavia, in speciali ricorrenze come compleanni e festività, può essere un buon modo per fare un regalo ad un amico o famigliare senza doversi recare in negozio.