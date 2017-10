Xiaomi Redmi Note 5, immagini e specifiche

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha consegnato oltre 10 milioni di smartphone nel mese di settembre. Questo risultato è stato ottenuto anche grazie al Redmi Note 4, il modello del produttore cinese più venduto in assoluto. A distanza di oltre un anno (una versione con Snapdragon 625 è stata presentata a gennaio) sembra arrivato il momento del suo successore, ovvero il Redmi Note 5, del quale sono trapelate le presunte specifiche e alcuni render.

Il Redmi Note 5 avrà sicuramente un telaio unibody in alluminio con angoli arrotondati e lati smussati che facilitano la presa. Non è previsto uno schermo bezel-less, ma lo spessore delle cornici dovrebbe essere inferiore a quelle del precedente modello. in base alle informazioni provenienti dalla Cina, lo smartphone avrà un display da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e integrerà un processore octa core Snapdragon 630 o 660, affiancato da 3 o 4 GB di RAM e 32 o 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD (slot ibrido).

La fotocamera singola del Redmi Note 4 potrebbe essere sostituita da una dual camera disposta in verticale al centro della parte posteriore, come sul Redmi Pro. La fotocamera principale dovrebbe avere una risoluzione di 16 megapixel, mentre per quella secondaria si prevede un sensore da 5 megapixel. Altre possibili specifiche sono fotocamera frontale da 12 megapixel, batteria da 3.790 mAh con supporto Quick Charge 3.0, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali e porta USB Type-C.

Il sistema operativo sarà quasi certamente Android 7.1.1 Nougat con interfaccia MIUI 9. I prezzi, tasse escluse, dovrebbero essere compresi tra 155 e 195 euro. A fine agosto è stato annunciato il modello entry level Redmi Note 5A con schermo HD da 5,5 pollici.