Fujifilm Instant Rebate: forte sconto per GFX 50S

Cristiano Ghidotti,

Tutti coloro interessati a compiere il grande salto verso una mirrorless di fascia alta possono tenere in considerazione la promozione lanciata da Fujifilm: fino al 15 gennaio 2018 sarà possibile usufruire di un forte sconto sull’acquisto della GFX 50S in accoppiata con un obiettivo GF e di una significativa riduzione di prezzo per le ottiche della linea.

Non si tratta di un cashback, ma di un vero e proprio sconto da ben 1.300 euro applicato immediatamente, all’atto dell’acquisto della GFX 50S presso un rivenditore GFX Authorised Specialist e per prodotti nuovi distribuiti da Fujifilm Italia. Scegliendo un’ottica della gamma GF, invece, si arriva a risparmiare fino a 660 euro. Nel dettaglio: GF23mm (620 euro), GF45mm (300 euro), GF63mm (350 euro), GF110mm (660 euro), GF120 (640 euro) e GF32-64mm (550 euro). Tutti i prezzi sono da intendersi IVA inclusa. Un’occasione per i professionisti della fotografia e per gli amatori evoluti che desiderano sperimentare le potenzialità del medio formato.

Fujifilm GFX 50S non ha bisogno di presentazioni: è la mirrorless del gruppo che offre un sensore medio formato da 51,4 megapixel (1,7 volte più grande di un tradizionale full frame) affiancato dall’unità X Processor Pro per l’elaborazione delle immagini. Una scheda tecnica da top di gamma che non obbliga a scendere a compromessi nemmeno in termini di compattezza: il peso del corpo macchina, realizzato in lega di magnesio, si attesta a 825 grammi.

Tra i punti di forza una gestione impeccabile degli ISO a valori elevati, così da garantire l’assenza di rumore anche per gli scatti realizzati in condizioni di luce non ottimali. Di fascia alta anche le prestazioni del sistema AF a contrasto (117 punti) progettato per andare incontro alle esigenze più differenti: dalla messa a fuoco dei soggetti in rapido movimento al ritratto, fino alla fotografia paesaggistica.