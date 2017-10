Google Pixel 2 e Pixel 2 XL, nuova schermata home

Luca Colantuoni,

A distanza di poche ore dall’annuncio ufficiale che avverrà domani pomeriggio, il noto leaker Evan Blass ha pubblicato nuove immagini dei Google Pixel 2 e Pixel 2 XL. Questi press render permettono di vedere il design dei due smartphone, alcune novità hardware e i cambiamenti apportati al Pixel Launcher. L’azienda di Mountain View dovrebbe presentare altri prodotti nel corso dell’evento, tra cui una versione mini di Google Home e un Chromebook di fascia alta.

Il modello più interessante è il Pixel 2 XL (nome in codice Taimen), realizzato da LG. La “mano” del produttore coreano è chiaramente visibile osservando la parte frontale dello smartphone. Lo schermo da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ ha un rapporto di aspetto 18:9, come il recente LG G6. Lo spessore delle cornici è stato ridotto notevolmente rispetto al Google Pixel XL. Il Pixel 2 (nome in codice Walleye), realizzato da HTC, possiede invece un tradizionale display da 5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). In questo caso, le cornici hanno uno spessore piuttosto evidente.

La parte posteriore dei due smartphone è molto simile con il lettore di impronte digitali al centro e il modulo fotografico in alto a sinistra. Le posizioni della lente e del flash LED sono invertite. Entrambi i modelli integrano un processore octa core Snapdragon 835, affiancato da 4 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash e altoparlanti stereo frontali. I prezzi previsti sono 649/749 dollari (Pixel 2) e 849/949 dollari (Pixel 2 XL).

Le immagini mostrano anche il nuovo Pixel Launcher con la barra di ricerca posizionata nella parte inferiore dello schermo. In alto è invece visibile il widget con le condizioni del tempo e i prossimi appuntamenti. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 8.0 Oreo. Entrambi gli smartphone potrebbero avere la funzionalità Active Edge simile alla Edge Sense del recente HTC U11. In base alle informazioni ricevute da Evan Blass, il Pixel 2 sarà in vendita dal 19 ottobre, mentre per il Pixel 2 XL bisognerà attendere fino al 15 novembre.