HTC U11 Life, specifiche versione Android One

Luca Colantuoni,

Nonostante l’accordo con Google, HTC continuerà a realizzare smartphone, uno dei quali dovrebbe essere il top di gamma U11 Plus. Un altro modello potrebbe essere HTC U11 Life, la versione mini dell’attuale HTC U11, che verrà offerto con la versione stock del sistema operativo, come previsto dal programma Android One.

Il nuovo U11 Life avrà probabilmente un design simile al “fratello maggiore”, ma ovviamente una dotazione hardware inferiore, essendo un dispositivo di fascia media. Non mancheranno però alcune caratteristiche esclusive, come la funzionalità Edge Sense che permette di eseguire diverse azioni premendo i lati dello smartphone e la tecnologia USonic che adatta l’audio alla forma del canale uditivo durante l’ascolto mediante gli auricolari in dotazione. HTC U11 Life dovrebbe avere uno schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD e integrare un processore octa core Snapdragon 630.

Altre possibili specifiche sono 3 o 4 GB di RAM, 32/64 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamere posteriore e frontale da 16 megapixel, batteria da 2.600 mAh, lettore di impronte digitali, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Da confermare la presenza del jack audio da 3,5 millimetri, oltre alla porta USB Type-C. Il telaio sarà resistente all’acqua (certificazione IP67).

Il sistema operativo installato dovrebbe essere Android 8.0 Oreo in versione quasi stock. HTC eliminerà la maggioranza delle sue app, ma lascerà Edge Sense, USonic, Zoe e Camera. La versione Android One di HTC U11 Life andrà ad aggiungersi ai recenti Moto X4 e Xiaomi Mi A1.