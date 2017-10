Insta360 Pro, la prima certificata per Street View

Cristiano Ghidotti,

Le immagini a 360 gradi disponibili sulla piattaforma Street View sono acquisite da Google mediante l’impiego di una particolare attrezzatura, in grado di immortalare l’ambiente circostante mentre ci si trova in movimento, effettuando poi attraverso un apposito software l’elaborazione delle foto in modo da creare panorami sferici all’interno dei quali muovere liberamente il punto di osservazione. Insta360 Pro è la prima videocamera certificata da bigG per farlo.

Può acquisire scatti a risoluzione 8K (7680×3840 pixel) utilizzando un totale di sei sensori con ottiche fisheye dall’apertura f/2.4, affiancati da quattro microfoni. Il design è quello di una sfera realizzata in lega di alluminio e policarbonato, con diametro pari a 143 mm e con un peso che si attesta a 1.228 grammi: tutto sommato, un form factor compatto se si considera la tecnologia integrata. Il salvataggio dei file acquisiti avviene su scheda di memoria SD. La batteria impiegata ha una capacità di 5.000 mAh, per un’autonomia dichiarata che arriva a 75 minuti di uso continuato con una sola ricarica. Due le colorazioni disponibili: Light Silver e Pure Black.

Un accordo siglato tra Google e Insta360 fornirà 50 videocamere ad altrettante organizzazioni e privati in giro per il mondo, così da arrivare a coprire anche le zone più remote con la tecnologia di Street View.

Insta360 Pro non è certo un dispositivo per tutti, né per tutte le tasche: il prezzo di 3.500 dollari fissato dal produttore cinese è sufficiente per capire come si tratti di una soluzione destinata a un impiego in ambito professionistico. Come visibile nell’immagine qui sotto, è disponibile anche un supporto per fissare la videocamera sul tetto di un veicolo.