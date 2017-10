iPhone X: sul sito Apple appare la confezione

Marco Grigis,

Il nuovo iPhone X, lo smarphone da 5.8 pollici lanciato da Cupertino lo scorso 12 settembre, giungerà nelle mani dei consumatori solamente a novembre. Apple ha già illustrato gran parte delle caratteristiche ai suoi appassionati utenti, da Face ID alla ricarica wireless, ma un dettaglio è rimasto segreto: la confezione. Ora il mistero è stato risolto, con la pubblicazione di un’immagine sul sito ufficiale della stessa azienda: il packaging, come facile intuire, è del tutto classico.

Lo scatto in questione è apparso sulla pagina aggiornata dell’iniziativa statunitense iPhone Upgrade Program, il piano che permette di acquistare un nuovo smartphone a rate, ricevendo ogni anno un nuovo modello. In questa sezione del sito ufficiale Apple, fa capolino un’immagine con tutte le confezioni dei nuovi modelli, tra cui proprio iPhone X.

Il packaging in questione è assolutamente classico, così come già accennato, e si caratterizza per una scatola in cartone bianco, con ritratto uno smartphone in posizione orizzontale. Per quanto non si tratti di nulla di stupefacente, rimane comunque un’anteprima abbastanza insolita per Cupertino: in genere, il gruppo non pubblica fotografie relative al proprio packaging prima dell’effettiva disponibilità del prodotto. In ogni caso, lo scatto è rimbalzato velocemente sulla piattaforma Reddit, dove è stato poi ripreso dai maggiori social network.

Al momento, non è dato sapere se la confezione finale di iPhone X vedrà modifiche a seconda del colore della scocca del device scelto, così come accade per gli altri modelli. In ogni caso, non dovrebbero esservi grandi sorprese per i consumatori finali. Ancora, non è noto quale tipo di accessori il device includerà nella sua definizione di base: oltre al comune strumento di ricarica, potrebbe essere includo un adattatore da Lightning a jack per il collegamento di cuffie standard. Il nuovo iPhone X sarà disponibile per i preordini a partire dal prossimo 27 ottobre, con una consegna e una disponibilità nei negozi a partire dal 3 novembre dello stesso mese.