iPhone X: i consumatori preferiscono i 256 GB

Marco Grigis,

Il nuovo iPhone X, il primo smartphone edge-to-edge di Cupertino, giungerà nelle mani dei consumatori soltanto il prossimo novembre. Eppure pare che gran parte degli acquirenti si stia preparando sin da ora, esprimendo già preferenze per le capacità di storage e la versione del dispositivo. È quanto dimostra RBC Capital Markets, nel condurre una survey su un gruppo variegato di clienti

La società d’analisi ha intervistato un campione rappresentativo di 832 acquirenti smartphone: il 28% si dichiara pronto ad acquistare iPhone X, il 20% preferisce iPhone 8 Plus e il 17% opterà invece per iPhone 8. Il rimanente 35%, invece, si orienterà verso modelli Apple passati, poiché più economici, come iPhone 7 Plus o iPhone 6S.

Fra coloro interessati a comprare il nuovo smartphone OLED da 5.8 pollici, il 57% dei partecipanti alla survey ammette di volersi orientare verso i 256 GB, ovvero la versione più cara dell’intera linea. Il restante 43%, invece, si orienterà verso l’edizione meno capiente, ma comunque sufficiente per ogni necessità di archiviazione giornaliera: 64 GB.

Non è però tutto, poiché da un’inchiesta più estesa, basata su un campione di 4.196 intervistati, sembra che la feature più attesa di iPhone X non sia il sistema innovativo di scansione tridimensionale del volto, ovvero Face ID. La gran parte degli intervistati, oltre il 46%, indica nella ricarica wireless la grande novità del dispositivo, forse perché funzione attesa da anni e già abbastanza diffusa sull’universo Android. Face ID si piazza unicamente secondo, fra le novità di maggior rilievo, con una preferenza del 24%. Seguono quindi il nuovo design (14%), la realtà aumentata (9%) e altro (7%).

Il nuovo iPhone X, così come già anticipato, sarà acquistabile nei negozi a partire dal 3 novembre, con un’apertura dei preordini a partire dal 27 di ottobre. Non è dato sapere quale possa essere la disponibilità al lancio, ma pare che gli stock possano risultare molto ridotti nelle prime settimane. La distribuzione dovrebbe assestarsi completamente prima dell’avvio delle feste natalizie.